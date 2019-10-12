Минский столичный союз предпринимателей и работодателей 10 октября направил письмо в адрес Министерства экономики и председателя Государственного комитета по науке и технологиям А. Шумилина. В письме содержатся предложения членов Союза, разработанные по итогам «Дня директора», состоявшегося в Минском городском технопарке, где руководители и учредители предприятий рассматривали 26 сентября тему «Проблемы развития инновационного предпринимательства в Республики Беларусь».

«Проблема практически всегда равно задача. Исходя из этого задачи, которые стоят перед инновационным предпринимательством – это и привлечение финансов, и грамотное юридическое и бухгалтерское сопровождение, и наработка кадров.

Принято считать, что главным финансовым ресурсом поддержки инновационных проектов должны быть средства частных инвесторов, а в качестве институтов развития могут выступать созданные традиционные институты финансового рынка. Вместе с тем на практике встречается большое количество проектов, которым в Беларуси не хватает бюджетного финансирования, а традиционные финансовые институты (венчурные фонды, банки, лизинговые компании и др.) не готовы принять на себя дополнительные риски.

Также довольно часто встречаются проекты, в которых в качестве основного стейкхолдера должно выступать государство, например:

1) инновационные проекты, реализуемые убыточными предприятиями, имеющими просроченную задолженность пред бюджетом или банками (см. госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» (http://www.government.by/ru/content/8932);

2) инновационные проекты, реализуемые в социальной сфере (здравоохранение, образование, жилищное строительство, ЖКХ, развитие депрессивных регионов и др.).

Такие проекты сегодня нуждаются в финансово-инвестиционной поддержке со стороны государства практически на всех стадиях жизненного цикла: от стартапа до продвижения инновационной продукции (услуг) на экспорт.

По нашим оценкам, на реализацию перечисленных выше проектов государство может дополнительно ежегодно выделять инвестиционных ресурсов, формируемых за счет внебюджетных источников, на сумму около 1 млрд. рублей в год (в основном в неденежной форме). Диверсификация источников проектного финансирования позволит снизить риски инновационной деятельности. Основанием для формирования новых внебюджетных источников и механизмов финансирования проектов может быть ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях». Руководствуясь ею, предлагается не только расширить ресурсную базу, но и приступить к разработке финансовых инноваций, базирующиеся на технологиях P2P, блокчейн, Big data и др.

В соответствии со ст. 1 закона «Об инвестициях» может быть использовано ЛЮБОЕ ИМУЩЕСТВО и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем распоряжаться такими ресурсами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Предлагается расширить ресурсную базу для финансирования проектов на всех стадиях жизненного цикла инновационно активных предприятий за счет внебюджетных источников, в том числе за счет следующих ресурсов: - См. ст. 1 закона «Об инвестициях»: «Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, в частности: движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные средства, включая привлеченные, в том числе займы, кредиты; права требования, имеющие оценку их стоимости; иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением видов объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота)».

Сегодня в Беларуси преобладает инвестирование в денежной форме (банковские кредиты и бюджетные субсидии), что является одной из причин роста финансовых рисков

1.1.в форме имущественных грантов (в том числе в натуральной форме: земля, лес, запасы готовой продукции, другие неэффективно используемые объекты движимого и недвижимого имущества). Данный инвестиционный ресурс предлагается использовать преимущественно на ранних стадиях реализации проекта. Положительный опыт выдачи грантов в натуральной форме имеет в Казахстане, Швеции и др.

1.2. в форме займов, товарных или вексельных кредитов. Данный инвестиционный ресурс предлагается использовать на всех стадиях реализации проекта. Высокую эффективность такие формы кредитования показали в Беларуси в 90-е годы при работе с убыточными предприятиями, имеющими просроченную задолженность перед бюджетом и банками. Сегодня формы товарного и вексельного кредитования проектов широко используются в России, Казахстане, Армении, США и др.

1.3. в форме передачи прав требования, имеющих оценку их стоимости (в том числе просроченная дебиторская задолженность);

Данный инвестиционный ресурс предлагается использовать на всех стадиях реализации проекта.

1.4. акции, доли в уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь;

Данный инвестиционный ресурс предлагается использовать преимущественно на поздних стадиях реализации проекта, когда понятны перспективы реализации инновационной продукции (услуг).

1.5. иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, в том числе цифровые активы (токены, криптовалюта и др.)

В Беларуси с принятием декрета №8 «О развитии цифровой экономики» появились хорошие перспективы использования цифровых активов для финансирования инновационного бизнеса.

В условиях развивающихся торговых войн США-КНР и роста рисков на глобальных финансовых рынка ряд стран готовят выпуск национальных криптовалют (см. «Народный банк Китая готовится выпустить национальную криптовалюту», https://www.vestifinance.ru/articles/123229).

Механизмы использования цифровых активов могут выработаны в ходе реализации «Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС» на всех стадиях реализации инновационного проекта.

2. Предлагается принять нормативный акт, направленный на создание в Беларуси «регулятивной песочницы». «Регулятивная песочница» - особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства. Регулятивные песочницы будут создаваться в ЕАЭС для реализации совместных проектов (http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/5-07-2018-1.aspx);

3. Расширить перечень услуг технопарков следующими видами услуг: консалтинг и юридическое, бухгалтерское, патентное сопровождение деятельности, что позволит еще на этапе создания предприятия выстроить правильную стратегию, а уже существующим резидентам предоставить возможность бесплатного консультирования у специалистов данных отраслей, проведения мастер-классов и обучающих семинаров. Партнерские предприятия Союза готовы оказать содействие в данной работе.

4. Создать на базе технопарка обучающие курсы для студентов профильных вузов.

5. Считаем целесообразным определить специалиста Вашего комитета по взаимодействию с ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» в продвижении данных предложений», – говорится в письме.