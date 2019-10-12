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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПРЕДСТАВИТ НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ТРАКТОРОВ В ГАННОВЕРЕ
13:37 14.10.2019

ОАО «МТЗ» примет участие в выставке AGRITECHICA-2019, которая пройдет 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МТЗ представит на выставке прототип нового трактора и модернизированные под современный уровень серийные машины. В целом – шесть экспонатов.

Прототип BELARUS-742 – новое видение легендарных МТЗ-50 и МТЗ-80. В перспективе именно он станет базовым при создании нового семейства белорусских тракторов мощностью от 50 до 75 лошадиных сил, соответствующего новым тенденциям тракторостроения. Эта модель по экологичности отвечает последним европейским требованиям Stage V.

Малогабаритный серийный трактор BELARUS-622 завод планирует представить в варианте специального исполнения для лыжных трасс. Предприятие намерено сделать акцент также на возможностях применения этой техники в качестве коммунальной, лесной и снегоуборочной.

BELARUS-923 предстанет в модернизированном виде и с двигателем, соответствующим европейским экологическим нормам Stage V.

Экспозицию дополнят еще три модели тракторов BELARUS: 952, 1220 и 1523.

Стилевое оформление стенда и новый дизайн техники унаследуют фамильные черты экспортных белорусских тракторов премиум-класса 70-80-х годов прошлого века. За основу взяты цветовые «гены» культовых тракторов, после чего выполнен рестайлинг с намеком на будущий дизайн. Это касается не только цвета, но и формы.
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