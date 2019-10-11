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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МЕБЕЛЬ-2019» ПРОЙДЕТ 16-19 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ
12:48 14.10.2019

26-я Международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2019» пройдет 16-19 октября в Минске. Ключевым событием деловой программы выставки станет «Мебельный форум-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», форум соберет большое количество специалистов в сфере мебельного производства, дизайна и маркетинга. Состоится пять тематических секций: экспорт мебели, торговые сети, интернет-маркетинг мебели, предметный дизайн, интерьер и декор. Программу дополнит нетворкинг-воркшоп для производителей и дистрибьюторов готовой продукции.

Центральной экспозицией выставки станет большой коллективный стенд предприятий концерна «Беллесбумпром», которые консолидированно являются самым крупным производителем мебели в республике.

Большую экспозицию представит и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

Для производителей мебели эта выставка является своеобразным смотром новых идей и технологий в мебельном производстве.

Специально для представления на выставке готовятся новые коллекции мебели. На выставку приглашаются оптовые покупатели, дилеры, клиенты и партнеры, проводятся презентации новой продукции и, как правило, заключаются новые контракты на поставку мебельной продукции, причем основная часть этих контрактов – экспорт.

Белорусские производители мебели достаточно большие объемы своей продукции поставляют на зарубежные рынки. У некоторых предприятий это может быть более 90% от общего объема производства. Белорусскую мебель ценят во многих странах за ее высокое качество, современный дизайн и конкурентную цену, поэтому минскую выставку традиционно посещают многочисленные иностранные гости и проводят переговоры о поставках.

Высокой популярностью мебель белорусских производителей пользуется и на внутреннем рынке республики. Выставка – это отличная возможность для белорусских потребителей ознакомиться с новинками мебели и новыми интересными технологическими решениями в мебельных изделиях.

Экспозиция нынешней выставки будет дополнена отдельным салоном по дизайну интерьера. Здесь можно будет увидеть оригинальные дизайнерские проекты по оформлению интерьера с мебелью, представленной на выставке. Также свои стенды разместят производители различных изделий и сопутствующих товаров для оформления интерьеров квартир, офисов и загородных домов.

Для посетителей выставки будут организованы различные мастер-классы, розыгрыши и презентации. В последний день работы выставки экспоненты планируют провести распродажи выставочных образцов.

В рамках выставки будут подведены итоги двух республиканских конкурсов среди производителей мебели. Будут названы лучшее мебельное предприятие года и лучшая мебель Беларусь в 2019 году. Организаторами конкурсов выступают концерн «Беллесбумпром» и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
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