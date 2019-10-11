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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ BECLOUD ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТЬ ДАТА-ЦЕНТРА В СЕРЕДИНЕ 2020 ГОДА
12:31 14.10.2019

Компания beCloud подписала контракт на поставку оборудования с одним из мировых лидеров цодостроения, корпорацией VERTIV, для строительства второго модуля Республиканского центра обработки данных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проект, в результате которого мощности дата-центра beCloud увеличатся вдвое, будет завершен в середине 2020 года. Суммарное количество серверных стоек ЦОДа составит 312 единиц с совокупной ИТ-мощностью более 2 МВт.

«Информационно-коммуникационные технологии развиваются в нашей стране стремительными темпами, и важно, что инфраструктурный оператор успешно обеспечивает потребность организаций в облачных продуктах и услугах. Ключевым для нас является государственный сектор, в соответствии с задачами, поставленными Президентом Беларуси. Кроме того, мы активно обеспечиваем спрос частного сектора. С момента запуска Республиканского центра обработки данных специалистами beCloud проделана значительная работа − нашими клиентами уже являются госорганы, банки, провайдеры облачных сервисов и компании из других сфер, в том числе и из других стран. Это значит, что качество и стоимость наших услуг говорят сами за себя. Но, мы хотим и сделаем значительно больше», − отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Корпорация VERTIV (головной офис компании размещен в США, штат Огайо) ведет свою деятельность в более чем 130 странах мира и обладает широчайшим портфолио проектов, оборудования и услуг. Более 19 тысяч сотрудников корпорации по всему миру работают над созданием решений и инфраструктур, готовых к требованиям будущего. Оборот корпорации за 2018 год составил 4,3 млрд долл. США. На оборудовании VERTIV работают дата-центры мировых «IT-гигантов», телекоммуникационных компаний и корпораций во всех отраслях экономики.

Второй модуль для Республиканского центра обработки данных будет спроектирован, и построен по технологии pre-fabricated design. Данная технология подразумевает предварительную сборку ЦОД на заводе и доставку на площадку заказчика для финальной сборки. Она позволяет сократить сроки реализации проекта практически в два раза относительно классического подхода к строительству ЦОД, что и было продемонстрировано в процессе реализации проекта строительства первого модуля РЦОД. Последующее масштабирование объекта упрощается за счет применения аналогичной технологии.

Напомним, Республиканский центр обработки данных является одним из крупнейших комплексов Беларуси и первым ЦОДом уровней TIER III Design Documents и TIER III Facility Construction (Uptime Institute, США). Дата-центр beCloud обеспечивает выполнение всех необходимых условий для гарантированного бесперебойного функционирования вычислительного оборудования: отказоустойчивое энергоснабжение, климатический режим, подключение к высокоскоростным отказоустойчивым каналам связи, обеспечение комплексной безопасности, круглосуточный мониторинг и поддержка.

Особые требования по безопасности в банковской и кредитно-финансовой сфере выполняются благодаря полученному сертификату PCI DSS.
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