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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 5%
12:06 14.10.2019

Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 4,77% и на 1 октября 2019 года составила 45296,3 млн руб. об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно информации, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 14,35% до 3421 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, увеличилась на 6,43% до 9169,9 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 13,11% до 18091,3 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 52,55% до 1380,1 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 15,22% до 19471,4 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, увеличились на 0,17% до 24039,6 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 20,66% до 1650,5 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов уменьшились на 45,05% до 65 млн руб.
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