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ЭКОНОМИКА РБ
ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО ВО ВСЕМ ЖИЛФОНДЕ И ОБЪЕКТАХ СОЦСФЕРЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:05 14.10.2019
Отопление включено во всем жилфонде и объектах соцсферы Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», на утро 14 октября отопление включено на объектах жилищного фонда в следующих населенных пунктах: Минск – 100%, Жодино – 100%, Молодечно – 100%, Борисов – 100%, Вилейка — 100%, Руденск – 100%, Свислочь – 100%, Дружный – 100%, Слуцк – 100%, Солигорск – 100%; в административных и общественных зданиях и др.: Борисов – 30%, Слуцк – 90%, Вилейка – 90%, Жодино – 40%, Минск – 98%, Молодечно – 42%, Руденск – 42%, Свислочь – 42%, Дружный – 42%, Солигорск – 35%.
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