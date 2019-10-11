ЭКОНОМИКА РБ

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО ВО ВСЕМ ЖИЛФОНДЕ И ОБЪЕКТАХ СОЦСФЕРЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

11:05 14.10.2019 Отопление включено во всем жилфонде и объектах соцсферы Минской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», на утро 14 октября отопление включено на объектах жилищного фонда в следующих населенных пунктах: Минск – 100%, Жодино – 100%, Молодечно – 100%, Борисов – 100%, Вилейка — 100%, Руденск – 100%, Свислочь – 100%, Дружный – 100%, Слуцк – 100%, Солигорск – 100%; в административных и общественных зданиях и др.: Борисов – 30%, Слуцк – 90%, Вилейка – 90%, Жодино – 40%, Минск – 98%, Молодечно – 42%, Руденск – 42%, Свислочь – 42%, Дружный – 42%, Солигорск – 35%.