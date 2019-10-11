В сентябре продолжилось замедление роста потребительских цен в годовом выражении. По итогам месяца годовая инфляция составила 5,3% (5,7% в августе, 6% в июле).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, замедление инфляционных процессов на потребительском рынке в годовом выражении происходит в большей степени за счет снижения интенсивности роста цен на продовольственные товары.

Наибольший вклад в снижение годовых темпов роста цен внесло замедление роста цен на мясо и мясопродукты с 8% в августе до 6,1% в сентябре 2019 г. Снижение интенсивности роста цен в годовом выражении отмечается на большинство социально значимых товаров: на рыбу и рыбопродукты, хлеб и хлебопродукты, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу и бобовые.

Вместе с тем, в сентябре ускорился годовой прирост цен на плодоовощную продукцию (с 6,1% в августе до 9% в сентябре).

В сентябре по сравнению с августом 2019 г. прирост цен составил 0,5% (0,8% – в сентябре 2018 г.). Кроме сезонного роста цен на обувь на 6% (в годовом выражении – 1,1%) и одежду на 0,9% (в годовом выражении – 0,3%) произошло увеличение стоимости огурцов на 31,3%, помидор – на 35,4%.

Одновременно снизились потребительские цены на рыбу (на 1,4%) и общественное питание (на 1,5%). Кроме того, подешевели картофель (на 19,2%), капуста (на 28,5%), лук (на 29,1%).

Продолжилось снижение прироста регулируемых цен и тарифов в годовом выражении, который в сентябре замедлился до 7,8% (8,7% в июле и 8,4% в августе).

Замедление роста регулируемых цен произошло прежде всего за счет более умеренного повышения стоимости автомобильного топлива (в сентябре 2019 г. повышение на 1,2%, в сентябре 2018 г. – на 3,2%) и высшего образования (10,2% против 14,2% соответственно).

Также в сентябре отмечается увеличение цен на водку (на 0,2%), табачные изделия и медикаменты на 0,1%, тарифов на ЖКУ (на 0,4%). При этом фиксируется снижение тарифов на услуги дошкольных учреждений на 8,7%.