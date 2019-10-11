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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 16 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
09:55 14.10.2019

Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич проведет 16 октября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-60.
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