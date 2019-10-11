Распоряжением премьер-министра № 460р от 10.10.2019 г. создана рабочая группа по разработке долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее руководителем назначен заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Рабочей группе при участии экспертов, состав которых утвержден этим же распоряжением, необходимо до 5 ноября 2019 г. разработать долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса, обеспечивающий энергетическую независимость Беларуси и учитывающий значение энергетической отрасли, в увязке с прогнозом социально-экономического развития республики.

Также поручено до 12 ноября 2019 г. представить в правительство долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса и другие необходимые материалы для рассмотрения на заседании Президиума Совета министров.