ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «ЛИДСКОЕ ПИВО» ВЫПУСТИЛА ДВЕ ЗИМНИЕ НОВИНКИ
18:00 11.10.2019

ОАО «Лидское пиво» предложило в этом году белорусским потребителям две специальные зимние новинки – пряные пиво и квас. Оба продукта продолжают традицию компании по выпуску необычных сортов к началу зимнего сезона, в ритейле они будут доступны до февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, лидский квас «Зімовы» представляет собой натуральный квас брожения, его рецептура была разработана специально к зимнему периоду. Чтобы создать вкусовое ощущение праздника, тепла и уюта, традиционный хлебный квас дополнили экстрактами вишни и корицы, которые придают ему фруктово-пряные нотки. «Зімовы» позиционируется как самостоятельный напиток, но хорошо подойдет к блюдам праздничного и повседневного стола. Как и весь ассортимент Лидского кваса, новинка не содержит консервантов. Также производитель позаботился об удобном формате для потребителей, выпустив новинку в удобной таре 0,5 и 1,5 л.

Кроме «Зімовага» кваса «Лидское пиво» предложило сезонную серию пива – ЛІДСКАЕ «Зімовае». В прошлом году оно было приготовлено с добавлением ноток гвоздики, корицы и можжевельника. Вкус получился одновременно терпкий, пряный и сладковатый, передающий атмосферу зимних праздников. Натуральные добавки гармонично подчеркнули глубину вкуса темного пива. Потребители отмечали это в многочисленных отзывах, поэтому в этом сезоне принято решение вернуть белорусам полюбившийся сорт.

Пиво содержит 5% алкоголя, имеет богатый темный цвет (75 EBC), плотность составляет 12,5%. Этот сорт рекомендуется подавать охлажденным чуть ниже комнатной температуры (+12 +14 °C). В этом сезоне помимо стеклянной бутылки объемом 0,5 л на полках впервые появится и дополнительный формат ПЭТ 1 л.

«Наша компания выпускает зимние новинки с 2009 года. Это хорошая возможность подчеркнуть праздничную атмосферу и порадовать потребителей необычными вкусами. При этом основной принцип остается неизменным: новинки производится на основе натуральных ингредиентов. Мы особо ценим теплоту личного общения между людьми и надеемся, что наши новинки станут хорошим дополнением к традиции белорусов собираться в кругу друзей», – отметили в компании «Лидское пиво».

Дизайн этикетки обеих новинок выполнен в едином стиле. На коричневом фоне расположены силуэты зимних атрибутов: снежинки, сугробы, елка, праздничные украшения. Этикетка кваса дополнена композицией вишни и корицы. Все элементы отсылают к атмосфере новогодних праздников.

*ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ, напоминает ОАО «Лидское пиво».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2019
валюта курс
EUR 2.2590
USD 2.0505
RUB 3.1936
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2590 -0.0125
USD 2.0505 -0.0114
RUB 3.1936 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2560 2.2620
USD 2.0480 2.0530
RUB 3.1860 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 70.7000 71.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте