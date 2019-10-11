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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУЧШЕЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА БУДЕТ НАЗВАНО 17 ОКТЯБРЯ
17:36 11.10.2019
Ежегодный смотр-конкурс мебельных организаций концерна «Беллесбумпром» подведет итоги 17 октября на площадке Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2019», которая пройдет 16-19 октября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, смотр-конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования расширения выпуска новых моделей мебели повышенной комфортности и художественно-конструкторского уровня, повышения качества и конкурентоспособности белорусской мебели на мировом рынке, внедрения новых эффективных материалов и прогрессивных технологий.
Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей проводится по четырем номинациям. Главная из них – «Лучшее мебельное предприятие года». Победитель в ней определяется по таким показателям как обеспечение стабильного прироста объемов производства мебели в течение 2017-2018 гг. и 8 месяцев 2019 года, обеспечение стабильного прироста экспорта мебели в течение 2017-2018 гг. и 8 месяцев 2019 года, высокий удельный вес экспорта в общем объеме производства мебели, устойчивое активное продвижение бренда на внутреннем и внешнем рынках, создание и управление ассортиментом товаров, конкурентоспособность выпускаемой мебели, а также проводимая работа по расширению и обеспечению эффективной работы товаропроводящей сети.
Вторая номинация – «Лучший дизайн мебели». Победитель определяется по таким показателям как научно-технический уровень разработки изделий, прогрессивность используемых конструктивных и технологических решений, новизна и оригинальность разработки, внедрение новых конструкционных материалов, применение новых видов мебельной фурнитуры и комплектующих.
В номинации «Лучшее функциональное решение и качество мебели» победитель определяется с учетом новизны разработки мебели, социальной значимости, функционального совершенства, рациональности формы и ее композиционного совершенства и уровнем производственного исполнения.
Победитель в номинации «Лучшая мебельная экспозиция» будет определен с учетом художественного уровня экспозиции, количества представленных новых моделей, программ, бутафорно-реквизитного оформления, организационно-технического оборудования, качества изготовления выставочных образцов и рекламного обеспечения.
Тогда же состоится награждение лауреатов республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2019».
На суд жюри предприятия представляют готовые мебельные изделия и материалы.
Конкурс проводится с целью стимулирования расширения и обновления ассортимента мебели, повышения художественно-конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом рынках, внедрения новых материалов и прогрессивных технологий, а также стимулирования творческой деятельности дизайнеров, конструкторов и технологов мебельной отрасли промышленности.
В конкурсе четыре номинации: «Высокая экологичность мебели (материалов)», «Оригинальность дизайнерского решения», «Функциональное совершенство», «Рациональность форм и композиции».
Организаторами конкурса выступают концерн «Беллесбумпром» и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
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