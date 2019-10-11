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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
17:19 11.10.2019
За январь-сентябрь 2019 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1290,1 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 241,9 млн руб., в местный – 1048,2 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 377,7 млн руб., или 29,3% в доходах консолидированного бюджета; по налогу на прибыль – 132,4 млн руб., или 10,3%; по налогу на добавленную стоимость – 149,8 млн руб., или 11,6% в доходах консолидированного бюджета; по акцизам – 213,1 млн руб., или 16,5%; по налогу при упрощенной системе налогообложения – 37,1 млн руб., или 2,9%; по земельному налогу – 35,1 млн руб., или 2,7%; по налогу на недвижимость – 82,5 млн руб., или 6,4%.
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