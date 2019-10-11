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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» С НАЧАЛА ГОДА ПРОДАЛ 80 ОБЪЕКТОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА
17:01 11.10.2019
80 объектов неиспользуемого госимущества продано с начала года комитетом «Витебскоблимущество».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма вырученных на аукционах средств, которые поступят в бюджет, составила сумму 1 866 568 руб.
В ряде случаев покупательский интерес, а затем и активный торг, шел за лоты, которые прежде уже неоднократно предлагались к продаже и были выставлены на аукцион со снижением начальной стоимости.
Так, например, 9 октября 2019 года комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе продано здание столовой в Витебске по ул. Карла Маркса, 18. Объект общей площадью 477 м кв., с двумя пристройками, проезжей частью, пешеходной частью, ограждением, теплотрассой, канализационной сетью, электрической сетью и электрооборудованием был в третий раз за текущий год выставлен на аукцион со снижением оценочной стоимости на 50%.
В ходе торгов двух претендентов на покупку на десятом шаге аукциона столовая была продана за 171000 руб. Покупатель – ООО из Витебского района планирует провести реконструкцию для использования в будущем здания под гостиницу.
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