80 объектов неиспользуемого госимущества продано с начала года комитетом «Витебскоблимущество».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма вырученных на аукционах средств, которые поступят в бюджет, составила сумму 1 866 568 руб.

В ряде случаев покупательский интерес, а затем и активный торг, шел за лоты, которые прежде уже неоднократно предлагались к продаже и были выставлены на аукцион со снижением начальной стоимости.

Так, например, 9 октября 2019 года комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе продано здание столовой в Витебске по ул. Карла Маркса, 18. Объект общей площадью 477 м кв., с двумя пристройками, проезжей частью, пешеходной частью, ограждением, теплотрассой, канализационной сетью, электрической сетью и электрооборудованием был в третий раз за текущий год выставлен на аукцион со снижением оценочной стоимости на 50%.

В ходе торгов двух претендентов на покупку на десятом шаге аукциона столовая была продана за 171000 руб. Покупатель – ООО из Витебского района планирует провести реконструкцию для использования в будущем здания под гостиницу.