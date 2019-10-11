ОАО «МАЗ» приняло участие в Международной промышленной и технологической выставке и форуме «Большая промышленная неделя», которые прошли 8-10 октября в Каире (Египет).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский автомобильный завод на стенде Министерства военной промышленности Египта и компании Helwan Machinery and Equipment Co представил миксер МАЗ-651608 с колесной формулой 8х4, шасси МАЗ-533702 с колесной формулой 4х2, мусоровоз на базе шасси МАЗ-533702, седельные тягачи МАЗ-643008 с колесной формулой 6х4 и МАЗ-544008 с колесной формулой 4х2.

Проведение этого мероприятия связано с тем, что страны Евразийского экономического союза планируют создать совместную промышленную инфраструктуру в Египте.

В первый день посетители смогли ознакомиться с коллективными экспозициями более 10 регионов России, стендами торгово-промышленных палат Франции, Германии, Индии, Японии.