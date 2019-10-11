Постановлением Совета министров № 689 от 09.10.2019 г. утвержден план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, отстающим по уровню социально-экономического развития определен 31 район из 128 административно-территориальных единиц Республики Беларусь, или 24,2% общего количества.

Так, в Брестской области определено 3 из 19 административно-территориальных единиц (15,8%), Витебской – 7 из 23 административно-территориальных единиц (30,4%), Гомельской – 8 из 22 административно-территориальных единиц (36,4%), Гродненской – 3 из 18 административно-территориальных единиц (16,7%), Минской – 3 из 22 административно-территориальных единиц (13,6%), Могилевской – 7 из 23 административно-территориальных единиц (30,4%).

По уровню социально-экономического развития отстающие районы с существенным отрывом уступают остальным регионам республики, имеют недостаточный трудовой и экономический потенциал для комплексного развития и повышения конкурентоспособности за счет собственных ресурсов.

Цель утвержденного плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития – снизить уровень дифференциации по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого региона.

План предусматривает реализацию портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах и содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций 10 024,1 млн. рублей и 2,5 млн. долларов США, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около 900 млн. рублей.

Реализация портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах будет способствовать развитию территорий за счет создания новых предприятий и производств, модернизации действующих предприятий, а также формирования необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Финансирование данных проектов будет осуществляться за счет собственных средств организаций, кредитных ресурсов, средств инвесторов, иных источников, не запрещенных законодательством.

В результате реализации Плана развития отдельных регионов в 2019-2020 годах ожидается во всех отстающих регионах сокращение разрыва в уровне и качестве жизни населения по сравнению со среднереспубликанским уровнем, а также 11 районов выйдут из группы отстающих, 5 районов приблизятся к выходу из группы.