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ЭКОНОМИКА РБ


ПВТ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЮРИСТАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ IT-КОМПАНИЙ И ГОСОРГАНОВ
16:10 11.10.2019

В мероприятии приняли участие практикующие юристы, представители IT-компаний и госорганов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, за круглым столом обсуждалась правовая природа и содержание «цифровых прав», проблематика заключения и исполнения договоров в цифровой среде, в том числе посредством смарт-контрактов.

По итогам диалога планируется подготовить рекомендации, которые могут быть использованы в процессе совершенствования гражданского законодательства Республики Беларусь.

Мероприятие заинтересовало российских коллег. Проявил интерес к изучению опыта декрета №8 «О развитии цифровой экономики» Исследовательский центр частного права Российской Федерации.

Большая «цифровая дискуссия» организована Парком высоких технологий и Национальным центром законодательства и правовых исследований.
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