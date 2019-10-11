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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛА 3,4%
15:51 11.10.2019
Потребительские цены на товары и услуги в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 года выросли на 0,5%, с декабрем 2018 г. – на 3,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 100,3%, с декабрем 2018 г. – 103%.
Цены на продовольственные товары в сентябре 2019 г. повысились на 0,1% по отношению к августу 2019 г., на 2,2% - к декабрю 2018 г.
Непродовольственные товары в сентябре 2019 г. подорожали на 0,9% по сравнению с августом 2019 г. и на 3,2% по сравнению с декабрем 2018 г.
Цены на услуги в сентябре текущего года подросли по сравнению с августом на 0,6%, с начала года – на 5,8%.
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