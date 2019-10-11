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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПРОМНАДЗОР ВЫДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВВОДИМЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ КОМБИНАТ В СВЕТЛОГОРСКЕ
15:39 11.10.2019
Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало ОАО «Светлогорский ЦКК» заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода по производству сульфатной беленой целлюлозы утвержденной проектной документации требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
Как сообщает сайт Гомельского областного управления МЧС, в ходе проводимой работы государственными инспекторами было обследовано 38 сосудов, работающих под избыточным давлением, 2 котла, в т.ч. единственный в республике содорегенерационный котел, 5 трубопроводов пара давлением до 9,2 МПа, 3 лифта, 4 грузоподъемных крана и системы газоснабжения и газопотребления, поднадзорные Госпромнадзору.
Благодаря проведению на системной основе предварительного надзора на всех этапах реализации инвестиционного проекта работа по устранению имеющихся нарушений и недостатков была завершена в кратчайшие сроки.
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