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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
14:45 11.10.2019

В консолидированный бюджет Брестской области за январь-сентябрь 2019 года поступило 1193,5 млн руб. налогов и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, в сопоставимых ценах платежи консолидированного бюджета увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%, или 8,8 млн руб.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (445,1 млн руб., или 37,3%), налога на прибыль (151,6 млн руб., или 12,7%), налога на добавленную стоимость (113,1 млн руб., или 9,5%), налога на недвижимость (85,3 млн руб., или 7,1%), акцизов (73,2 млн руб., или 6,1%), дивидендов и части прибыли (72,9 млн руб., или 6,1%), налога при упрощенной системе налогообложения (48,5 млн руб., или 4,1%).

Государственными организациями уплачено в бюджет 727,8 млн руб., или 61% от всех поступлений, негосударственными – 371,8 млн руб., или 31,2%.

От индивидуальных предпринимателей поступило 50,8 млн руб. (4,3%), от физических лиц – 43,1 млн руб., или 3,6%.
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