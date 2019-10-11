Прокуратура Могилева в защиту имущественных интересов государственных предприятий и организаций за 9 месяцев 2019 года предъявила в экономические суды Беларуси 47 заявлений в порядке искового производства на 1,66 млн рублей, из них 34 на 1,27 млн рублей рассмотрены и удовлетворены.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, суммы основного долга по ним взысканы в полном объеме.

Для реализации принципа процессуальной экономии, закрепленного в ст.13 Хозяйственного процессуального кодекса, прокуроры на стадии проверки, предшествующей подаче заявления в экономический суд, максимально полно изучают обстоятельства возникновения спора.

В связи с этим перед направлением искового заявления в суд ведомство требует представить и исследует: сведения о соблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спорных правоотношений; односторонние акты сверок расчетов для проверки, может ли истец погасить обязательства на основании заявления о зачете требований; переписку сторон, возражения ответчиков для определения достаточности доказательств, которые позволили бы суду в максимально короткие сроки принять законное и обоснованное решение по делу.

Результатом работы прокуратуры Могилева на данном векторе надзора стало также направление в суды 32 заявлений в порядке приказного производства (упрощенная процедура без вызова сторон) на 580,9 тыс. рублей, из которых суды уже рассмотрели 27 на 485,8 тыс. рублей. Вынесенные определения о судебных приказах удовлетворены в размере 485,2 тыс. рублей.

Как показало проведенное в прокуратуре города обобщение, стороны часто прибегали к добровольному урегулированию споров и заключали мировые соглашения. Из 15 дел, рассмотренных в порядке искового производства, по 3 делам на 30,7 тыс. рублей судебное разбирательство было прекращено: суд вынес постановления об утверждении мировых соглашений. На эту дату задолженность перед истцами в размере 28,2 тыс. рублей была погашена в ходе процедур примирения. Прокуратура в таких случаях проверяла реальную возможность ответчика исполнить свои обязательства в сжатые сроки.