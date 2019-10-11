Бизнес-модель энергосервисных компаний (ЭСКО) может успешно работать в Беларуси при условии макроэкономической стабильности. Такое мнение высказал консультант по энергетической эффективности проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» Иван Филютич 9 октября на международной конференции «Опыт и возможности для внедрения механизмов энергосервисных контрактов для практического продвижения энергоэффективности».

На конференции он представил анализ рынка энергосервиса, который по его подсчетам, составляет в стране около 2 млрд долларов, а также энергосервисный потенциал Полоцкого района, основанный на эффективности 370 энергосберегающих проектов.

«Бизнес-модель ЭСКО может успешно работать в Беларуси при условии макроэкономической стабильности», - сказал И. Филютич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на конференции заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко выразил надежду, что энергосервис даст большой толчок термореновации зданий коммунального сектора нашей страны, и в частности тех, в которых размещены организации социально-бюджетной сферы.

Опыт работы IEC Energy Company с ЭСКО-проектами в Беларуси и России представил директор IEC Energy Company GmbH (Германия) Алексей Филинович. Он также познакомил участников с проектами ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» по реконструкции тепловых сетей с использованием ЭСД в России.

Директор Департамента по энергетике Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец выступил с презентацией на тему «Создание общих рынков энергетических ресурсов как главный фактор повышения энергетической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза». В своем докладе он сравнил общие показатели электроэнергетической отрасли государств-членов ЕФЭС в 2018 году, а также представил задачи по подготовке общего электроэнергетического рынка Союза и преимущества формирования общих рынков энергоресурсов.

Об успехах применения механизма энергосервиса Федеральным агентством по недвижимости Австрии при модернизации офисных зданий рассказал руководитель центра экономики и инфраструктуры в области энергетики Австрийского энергетического агентства Гюнтер Паурич.

Менеджер проекта «EU4Energy» секретариата Энергетической хартии (Бельгия) Биляна Чобанова и Анна Березанская познакомили участников с тем, какая поддержка оказывается проектом EU4Energy в разработке законодательной и нормативно-правовой базы для развития услуг энергосервиса в Беларуси.

По словам генерального директора ассоциации энергосервисных компаний РАЭСКО (Россия) Алексея Туликова, законодательство наших восточных соседей уже на протяжении десяти лет позволяет успешно работать десяткам таких компаний. Только за прошлый год выполнено более 800 энергосервисных контрактов (ЭСК), а с 2011 года в муниципальном секторе их реализовано более 1500.

Департамент по энергоэффективности Госстандарта провел конференцию, а также семинар «Тенденции развития энергоснабжения аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь: новые вызовы и возможности» и семинар участников республиканского конкурса на соискание премии по энергоэффективности «Лидер энергоэффективности-2019» в рамках Белорусского энергетического и экологического форума, который проходит 8-11 октября в Минске.