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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖЕННЫХ ПАССАЖИРОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 12%
13:26 11.10.2019
РУП «Национальный аэропорт Минск» за 9 месяцев 2019 года обслужило 3887062 пассажира (прирост 11,8%) и 21587 самолето-вылетов (прирост 9,5%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за сентябрь 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2602, что на 10,5% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. В сентябре текущего года аэропорт обслужил 501816 пассажиров, прирост составил 11%.
9 октября Национальный аэропорт Минск обслужил своего 4-миллионного пассажира нынешнего года. Им оказался пассажир рейса №BRU8923 авиакомпании «Белавиа» по направлению Минск – Шарм-Эль-Шейх.
В этом году минский аэропорт обслужил 4-миллионного пассажира более чем на месяц раньше по сравнению с 2018 годом. Тогда аэропорт перешагнул планку в 4 млн пассажиров 12 ноября.
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