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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУИР ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ ENERGYEXPO-2019
12:58 11.10.2019

Новые разработки БГУИР представлены на XXIV Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который в эти дни проходит в Минске.

В нынешнем году он включает международные специализированные выставки: «Энергетика. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo-2019), Oil&Gas Technologies, «Атомэкспо-Беларусь», «ЭкспоСвет», «Водные и воздушные технологии», «ЭкспоГород».

Цель форума заключается в демонстрации современного оборудования и технологий для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированных систем, энерго- и ресурсосберегающих технологий, в оказании содействия инновационному развитию топливно-энергетического комплекса страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, ученые БГУИР представляют на выставке технологию получения износостойких антиотражающих черных композиционных покрытий на алюминии для маскирования объектов в инфракрасном диапазоне. Гостям форума предоставлена возможность ознакомиться с технологией изготовления энергосберегающих плоских алюминиевых нагревательных элементов, что особо актуально в автомобилестроении и в военной отрасли. На стенде университета также представлено энергосберегающее автоматическое зарядное устройство для тяговых аккумуляторных батарей, которое используется в качестве универсального источника питания, а также системой генерации плазмы, с помощью которой можно, не разрушая, обрабатывать предметы и стерилизовать поверхности.

Форум EnergyExpo-2019 объединил более 600 организаций из 17 стран. В столице собрались специалисты из Австрии, Азербайджана, Германии, Дании, Италии, Китая, Литвы, Польши, России, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии. Деловая программа включает пленарную сессию форумы, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний-участниц выставки, в ходе которых эксперты представляют современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.
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