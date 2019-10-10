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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМИМУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ ПРИОБРЕСТИ ДЕЙСТВУЮЩУЮ БАЗУ ОТДЫХА НЕДАЛЕКО ОТ МИНСКА
12:01 11.10.2019
Госкомимущество предлагает инвесторам приобрести действующую базу отдыха, расположенную недалеко от Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена составляет 2 495 299,65 рублей с учетом НДС 20%.
С условиями участия в аукционе можно ознакомиться на сайте организатора РУП «Институт недвижимости и оценки».
Все объекты недвижимости базы отдыха, принадлежащей ЗАО «Отдых-2010» и расположенной в 25 км от Минской кольцевой дороги в Смолевичском районе вблизи д.Волма, будут продаваться единым лотом.
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