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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОДГОТОВКУ «РАУБИЧЕЙ» К ПРОВЕДЕНИЮ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО $5,72 МЛН
11:39 11.10.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
Как сообщает пресс-служба президента, за счет кредитных средств Банка развития Беларуси в размере $5,72 млн в 2019-2020 годах будет реконструирована гостиница № 1 и расчищено верховье водохранилища на территории центра, что даст возможность обеспечить забор воды для системы оснеживания.
Помимо предусмотренных распоряжением мероприятий, Министерство спорта и туризма планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в "Раубичах", модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.
«Комплекс этих мер позволит подготовить спортивный центр к проведению этапа Кубка мира по биатлону 2022 года, других национальных и международных соревнований, будет способствовать привлечению туристов и расширению перечня оказываемых услуг», - говорится в сообщении пресс-службы.
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