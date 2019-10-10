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ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОДИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МОНИТОРИНГУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
10:36 11.10.2019

ОАО «Светлогорский ЦКК» расширило перечень проводимых исследований по мониторингу экологической обстановки по месту нахождения предприятия, передают «Светлагорскiя навiны».

Совсем недавно концерн «Беллесбумпром» сообщил о том, что ОАО «Светлогорский ЦКК» получило в свое распоряжение утвержденные в соответствии методики определения концентрации газов, образующихся в процессе производства. Они предназначены для измерений высокоточным газовым хроматографом AGILENT-7890 (производства США), приобретенным предприятием с целью повышения качества контроля состояния атмосферного воздуха на территории СЦКК и за его пределами.

Система определения включает в себя шесть методик. С их помощью позволяют с высокой точностью вычислять концентрацию серосодержащих газов, таких как тиолы (метилмеркаптан, этилмеркаптан), диметилсульфид, диметилдисульфид и дигидросульфид в воздухе.

Разработку методической базы выполнила НП ОДО «ЛЮКЭП». В дальнейшем методики были изучены и согласованы Министерством здравоохранения, Министерством природных ресурсов и охраны природы Беларуси и Белорусским государственным институтом метрологии.

Как рассказала начальник центральной производственной лаборатории Тамара Бердович, к полноценным исследованиям атмосферного воздуха по утвержденным методикам в ОАО «Светлогорский ЦКК» приступили в конце сентября. Работа выполняется специалистами, которые прошли обучение в Центре подготовки «Кадры индустрии» в Минске.

Т. Бердович подчеркнула, что исследования состояния атмосферного воздуха проводятся ежедневно на наличие серосодержащих составляющих промышленных выбросов. Забор проб выполняется в производственных помещениях, а также на границе санитарно-защитной зоны. Вместе с тем, по инициативе коллектива предприятия контрольные замеры воздуха делают и на территории Светлогорска и поселка Якимова Слобода. С показателями исследований каждый желающий может свободно ознакомиться на сайте ОАО «Светлогорский ЦКК» и на световом табло на проходной предприятия.

Как сообщила начальник заводской лаборатории, ежедневные исследования атмосферного воздуха не зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ по тиолам (метилмеркаптан, этилмеркаптан), диметилсульфидам, диметилдисульфидам и дигидросульфидам.
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