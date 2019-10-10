Тенденции развития энергоснабжения в аграрно-промышленном комплексе Беларуси обсудили на семинаре, который прошел 10 октября в рамках Белорусского энергетического и экологического форума EnergyExpo-2019 в Минске.

Как сообщил заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук, реализованные в отрасли проекты снизили потребление тепловой энергии на 55%, газа – на 14%, электрической энергии – на 3,7%.

Сергей Кулагин, ведущий инженер технического отдела ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром», рассказал, что в результате реализации мероприятий в области энергосбережения в организациях холдинга «Гродномясомолпром» сэкономлено более 900 т у.т.

Директор IEC Energy Company GmbH (Германия) Алексей Филинович выделил три основных механизма финансирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения: внесение собственных средств с применением аккредитива; реализация инвестиционных договоров за собственные либо заемные средства; а также работа в рамках ЭСКО либо концессии.

Высокотехнологичные ультракомпактные очистные сооружения для предприятий пищевой промышленности на основе мембранной технологии ультрафильтрации MBR представила слушателям Ольга Павлюкович, ведущий специалист по технологии очистных сооружений ООО «Межрегиональная энергетическая компания»; проект инновационного энергообеспечения тепличного комплекса - Виталий Войшевич, директор компании My Garden; использование абсорбционных тепловых насосов АБТН для использования ВЭР на предприятиях перерабатывающей промышленности - Виталий Жакович, директор ООО «Межрегиональная энергетическая компания»; повышение эффективности энергоснабжения предприятий аграрно-промышленного комплекса за счет использования комплексных решений утилизации ВЭР - Евгений Иванчиков, руководитель теплотехнического направления СЗАО «Филтер».