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ЭКОНОМИКА РБ


СКЛАД ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ «БЕЛАЗ» ОТКРЫЛСЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
09:17 11.10.2019

Консигнационный склад оригинальных запасных частей «БЕЛАЗ» открылся 4 октября на площадях АО «Сибирский Антрацит» в Новосибирской области России (Искитимский район).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ОАО «БЕЛАЗ», склад создан в рамках развития фирменного сервиса «БЕЛАЗ» и реализации программы поставок оригинальных запасных частей «БЕЛАЗ» официальным представителем Белорусского автомобильного завода в этом регионе России ООО «БелТрансЛогистик», который в течение последних 5 лет осуществляет поставку продукции предприятия и ее сервисное сопровождение.

Создание склада позволит минимизировать время простоя техники, повысить коэффициент технической готовности КТГ эксплуатируемой техники, снизить риски закупки некондиционной продукции и в целом повысить эффективность производства.

Проект по строительству склада площадью 460 кв. м был реализован за полгода. Сейчас идет наполнение склада оригинальными запасными частями «БЕЛАЗ» по предварительно согласованной с АО «Сибирский Антрацит» номенклатуре.

В рамках церемонии открытия склада запасных частей между ОАО «БЕЛАЗ», АО «Сибирский Антрацит» и ООО «БелТрансЛогистик» подписано соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве, которое позволит сделать совместную работу компаний еще более эффективной.

«Сибирский Антрацит» является давним партнером Белорусского автомобильного завода. Парк техники «БЕЛАЗ» сегодня составляет 88 единиц – это машины от 55 тонн и выше. За пять последних лет в адрес российской компании было поставлено 20 белорусских карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности – от 110 до 220 тонн.

ОАО «БЕЛАЗ» совместно с Торговым домом «БЕЛАЗ» разработана и претворяется в жизнь специальная программа по строительству сервисных центров поддержки потребителей, которая поможет проводить на высоком уровне сервисное обслуживание и ремонт, создать фирменный стиль сопровождения техники. Такие центры уже действуют на Сахалине и Камчатке, в Нерюнгри, Красноярске, Екатеринбурге, Хакасии.
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