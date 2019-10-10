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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИСС РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕДРЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДУСТРИИ 4.0
17:18 10.10.2019

БелГИСС разрабатывает стандарты, связанные с внедрением элементов Индустрии 4.0. Об этом сообщил директор БелГИСС Александр Скуратов 9 октября на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации, отмечаемым 14 октября.

«Сегодня БелГИСС разрабатываются стандарты, соответствующие современным тенденциям, связанным с внедрением элементов Индустрии 4.0, а также касающиеся терминологии в области цифровой примерки одежды, игрушек, безбарьерной среды», – сказал он.

Также А. Скуратов рассказал о проверке научно-технического уровня межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых до 1992 г. Такая работа проводилась Госстандартом и БелГИСС в отношении стандартов, применяемых организациями Министерства промышленности.

«В ходе оценки было проанализировано 800 документов. Предварительные результаты следующие. Порядка 300 стандартов требует комплексного пересмотра с точки зрения учета современных требований. 60 стандартов потеряли актуальность и не применяются сегодня. Необходимо внесение изменений в 150 стандартов – это учет отдельных современных требований, которые позволят этим документам дальше применяться предприятиями. И 40% – это 320 стандартов, которые в целом актуальны и могут применяться сегодня», – отметил А. Скуратов.

Сейчас по всему миру в лабораторной практике внедряется новая версия международного стандарта ISO/IEC17025, устанавливающего требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Переход на ее требования начался в ноябре 2017 г. и, согласно резолюции международных организаций по оценке соответствия и аккредитации, должен быть завершен 1 декабря 2020 г.

«На площадках международных организаций по оценке соответствия и аккредитации лаборатории договорились о том, что применение данного стандарта обеспечивает доверие к результатам испытаний и реализует основной принцип: испытано единожды – признанно везде. Новая версия стандарта основана на современных подходах в лабораторном деле, базирующихся на IT-технологиях, процессном и риск-ориентированном менеджменте. Этот стандарт очень важен и для лабораторий Республики Беларусь, в настоящее время он активно внедряется и у нас», – добавила директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева.
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