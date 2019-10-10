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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 190 РУБЛЕЙ ДОХОДА НА РУБЛЬ ЗАТРАТ ПРИНОСИТ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ
16:37 10.10.2019
Экономическая целесообразность эксплуатации инспекционно-досмотрового комплекса в регионе деятельности Витебской таможни составляет 191 руб. дохода на 1 рубль затрат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, ИДК позволяет просканировать любое транспортное средство и получить изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также обнаружить товары, сокрытые от таможенного контроля. Благодаря такой технологии досмотра значительно сокращается время, необходимое на проведение операций таможенного контроля.
Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также установка ИДК запланирована в ходе реконструкции пункта пропуска «Урбаны».
За 9 месяцев 2019 года в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса проведено более 13 тыс. таможенных осмотров. В 27% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства.
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