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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ДО 2030 ГОДА
16:20 10.10.2019

Госстандарт утвердил Стратегию развития стандартизации Беларуси до 2030 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола 9 октября на пресс-конференции, посвященной Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации, отмечаемым 14 октября.

«Мы определили 14 основных направлений, по которым будем развиваться. Они касаются совершенствования законодательных основ, разработки государственных стандартов в приоритетных направлениях, а также на инновационную продукцию, обновления фонда государственных стандартов, расширения применения стандартов в договорных отношениях, информационного обеспечения, а также системы подготовки специалистов в области стандартизации», – сказала И. Осмола.

Сегодня Беларусь является активным участником движения по достижению Целей устойчивого развития. В этой связи был разработан перспективный план по разработке государственных и межгосударственных стандартов на 2019-2030 годы, который предусматривает разработку около 370 стандартов. В первую очередь акцент сделан на таких приоритетах, как энергоэффективность, ветроэнергетика, «зеленая» индустрия, автоматизация производств, интеллектуальные транспортные системы, «интернет вещей», защита окружающей среды.

В рамках работы по реализации директивы №7, определяющей курс на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, Госстандарт инициировал внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Проектом данных изменений планируется введение положений, направленных на ограничение применения этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на упаковке из полиэтилентерефталата (ПЭТ), ограничение использования «легких» полимерных пакетов, введения маркировки упаковки из оксобиоразлагаемых, оксоразлагаемых и биоразлагаемых материалов для информирования потребителя.

Разработка данного изменения в ТР ТС 005/2011 внесена в План разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза.
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