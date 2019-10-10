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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОХОДИТ III-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В ХИМИИ И ЖИЗНИ»
16:02 10.10.2019

В БГУ проходит III-я Международная конференция «Свободные радикалы в химии и жизни».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на пленарных заседаниях прозвучат доклады ведущих специалистов в области свободнорадикальной и радиационной биоорганической химии и разработки новых лекарственных средств на основе регуляторов гомолитических процессов. Среди них выступят 12 сотрудников биологического, химического, физического факультетов БГУ и Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова вуза.

Заведующий НИЛ прикладных проблем биологии биологического факультета Владимир Курченко представит обзор антиоксидантных свойств меланиновых пигментов. В работе рассмотрены вопросы участия данных веществ в защите грибов от неблагоприятного воздействия внешней среды – ультрафиолетового излучения, высушивания, замораживания, высоких концентраций солей, тяжелых металлов и радионуклидов. Также на тему влияния свободных радикалов на механизмы передачи сигналов и обработки информации в клеточных системах в норме и при патологии выступит заведующий кафедрой биофизики физического факультета БГУ Григорий Мартинович.

Всего в событии принимают участие около 100 ученых из Германии, Беларуси, Италии, России и США. В рамках стендовой сессии и пленарных заседаний будут представлены результаты исследований в области свободнорадикальных процессов в биосистемах и их роли при функционировании организма в нормальных и стрессовых условиях.

Организатором мероприятия выступают кафедра радиационной химии и химико-фармацевтических технологий химического факультета и лаборатория химии свободнорадикальных процессов НИИ ФХП БГУ при поддержке I Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и Общества медицинской биофизики.
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