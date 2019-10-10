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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 44 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
15:39 10.10.2019
В инспекциях МНС Витебской области по состоянию на 1 октября на налоговом учете состоят 11 производителей алкогольных напитков и спирта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по результатам камерального контроля указанной категории плательщиков сумма добровольной доплаты налогов в бюджет составила 43,8 тыс. рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 8,6 тыс. рублей.
Основными нарушениями, выявленными при проведении камерального контроля, являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость и занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
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