В инспекциях МНС Витебской области по состоянию на 1 октября на налоговом учете состоят 11 производителей алкогольных напитков и спирта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по результатам камерального контроля указанной категории плательщиков сумма добровольной доплаты налогов в бюджет составила 43,8 тыс. рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 8,6 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными при проведении камерального контроля, являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость и занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.