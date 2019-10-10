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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 90% ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛИ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
14:52 10.10.2019
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 октября 2019 года, составило 2345 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2132 дела (91% от общего количества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 36% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (853 дела).
На 1 октября 2019 года в производстве экономических судов Беларуси числится 213 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
Так, экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении СООО «Белсельхозпром».
Экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Черметремонт».
В связи с утверждением мирового соглашения в сентябре 2019 экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Киселевцы».
В отчетном периоде экономическим судом Могилевской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Кировск-Лен».
В сентябре 2019 года экономическим судом Минской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Грозово-агро».
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