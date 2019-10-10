ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ В АВТО ТАЙНИК С 20 ТОННАМИ ГРУШ
14:28 10.10.2019

В автопоезде, принадлежащем российской фирме-перевозчику, сотрудники Оперативной таможни обнаружили оборудованный в морском полуприцепе-контейнере тайник с 20 тоннами свежих груш.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, установлена также подделка документов и средства идентификации, которым был опломбирован грузовой отсек машины.

Автомобиль «Скания» направлялся из Беларуси в Россию, остановили его на трассе в Витебской области. Водитель представил документы, согласно которым транспортировалась партия косметических средств и текстильных изделий из Минска в Москву. Также в документах грузоотправителем значился белорусский уполномоченный экономический оператор, а сам полуприцеп-контейнер был опломбирован средством идентификации, якобы закрепленным за Брестской таможней. Таможенники приняли решение о проведении тщательной проверки документов, а также досмотра находящегося в авто товара.

При проверке установлено, что белорусский УЭО никакого отношения к данной партии товара не имеет, а используемая пломба поддельная.

При полной выгрузке косметики и текстильных изделий установлено, что в задней части грузового отсека оборудована имитированная стенка из теплоизоляционных плит, а за стенкой в деревянных ящиках размещено порядка 20 тонн груш.

Оперативной таможней по факту нарушения начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров. А по факту подделки и использования поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 380 УК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
валюта курс
EUR 2.2737
USD 2.0708
RUB 3.1842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2715 -0.0022
USD 2.0619 -0.0089
RUB 3.1844 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2730
USD 2.0600 2.0630
RUB 3.1800 3.1860
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 71.3000 71.5000
USD/RUB 64.7000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте