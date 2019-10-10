|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ В АВТО ТАЙНИК С 20 ТОННАМИ ГРУШ
14:28 10.10.2019
В автопоезде, принадлежащем российской фирме-перевозчику, сотрудники Оперативной таможни обнаружили оборудованный в морском полуприцепе-контейнере тайник с 20 тоннами свежих груш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, установлена также подделка документов и средства идентификации, которым был опломбирован грузовой отсек машины.
Автомобиль «Скания» направлялся из Беларуси в Россию, остановили его на трассе в Витебской области. Водитель представил документы, согласно которым транспортировалась партия косметических средств и текстильных изделий из Минска в Москву. Также в документах грузоотправителем значился белорусский уполномоченный экономический оператор, а сам полуприцеп-контейнер был опломбирован средством идентификации, якобы закрепленным за Брестской таможней. Таможенники приняли решение о проведении тщательной проверки документов, а также досмотра находящегося в авто товара.
При проверке установлено, что белорусский УЭО никакого отношения к данной партии товара не имеет, а используемая пломба поддельная.
При полной выгрузке косметики и текстильных изделий установлено, что в задней части грузового отсека оборудована имитированная стенка из теплоизоляционных плит, а за стенкой в деревянных ящиках размещено порядка 20 тонн груш.
Оперативной таможней по факту нарушения начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров. А по факту подделки и использования поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 380 УК.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
Курсы в банках
на 10.10.2019
Конвертация в банках
на 10.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте