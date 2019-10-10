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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАЛА «ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО»
14:19 10.10.2019

Национальная академия наук Беларуси сформировала «проекты будущего». Об этом заявил 9 октября на совещании по вопросу реализации «проекта будущего» по развитию электронной промышленности страны председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

«Национальная академия наук Беларуси уже внесла в ГКНТ предложения о формировании ряда таких проектов, а сегодня предлагаю рассмотреть «проект будущего», прообразом которого является инновационно-промышленный кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника», созданный в 2017 году усилиями ряда академических организаций, организаций Министерства промышленности, Госкомвоенпрома и Министерства образования», – отметил руководитель Академии наук.

Как сообщает сайт НАН Беларуси, сформированные по поручению правительства «проекты будущего» будут ориентированы на новые производства, технологии и товары, соответствующие мировым тенденциям, с учетом развития рынков сбыта.

«Планируется, что структурные «проекты будущего» будут одновременно институтами развития и точками роста новой экономики. В их будут использоваться все прогрессивные подходы к организации производства: проектные принципы, корпоративное управление, энергоэффективность, экологичность, использование новых технологий, а также создание новых производств. Реализация «проектов будущего» будет осуществляться с участием Академии наук и заинтересованных министерств и ведомств при научно-техническом сопровождении Академии наук, а также на основе перспективных зарубежных технологий в рамках международного сотрудничества», - сообщил председатель Президиума НАН Беларуси.

Целью предлагаемого Академией наук «проекта будущего», базирующегося на достижениях и потенциале организаций-участников кластера, может стать выработка опережающих научных подходов и прорывных технологических решений в области производства оборудования и материалов для твердотельной электроники, а также создание инновационных экспорто-ориентированных и импортозамещающих изделий микро-, опто- и СВЧ-электроники гражданского и специального назначения. Как было отмечено на совещании, от эффективности взаимодействия организаций в кластере во многом зависит будущее микро-, опто-, СВЧ-электроники, микросистемотехники и всего электронного машиностроения в Беларуси.

9 октября в НАН Беларуси состоялось совещание по вопросу участия инновационно-промышленного кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника» в реализации «проекта будущего» по развитию электронной промышленности страны «Новые технологии, оборудование и материалы для электроники, инновационные экспортоориентированные и импортозамещающие изделия микро-, опто- и СВЧ-электроники гражданского и специального применения». В мероприятии приняли участие представители министерства промышленности, министерства образования, ГКНТ, Госкомвоенпрома, промышленных предприятий (ОАО «Интеграл», ОАО «Планар», ОАО «Минский НИИ радиоматериалов), высших учебных заведений (БГУ, БГУИР, БНТУ), академических организаций (ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Институт физики НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению), входящих в состав инновационно-промышленного кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника». Участники совещания высказали предложения по актуальным направлениям развития микро-, опто- и СВЧ-электроники для возможного включения в концепцию проекта, обсудили научное обеспечение проекта и формирование Государственной программы развития данной отрасли на 2021-2025 годы, вопросы привлечения инвестиций на развитие исследовательской материально-технической базы и создание новых производств в ходе реализации предлагаемого «проекта будущего».

Инновационно-промышленный кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника» был создан в начале 2017 года в целях расширения междисциплинарного сотрудничества различных организаций Республики Беларусь, специализирующихся в области микро-, опто- и СВЧ-электроники, а также для нахождения новых областей научной и производственной деятельности. Деятельность кластера направлена на принятие организациями-участниками согласованных решений, в соответствии с мировой конъюктурой на рынке микроэлектроники и электронного машиностроения. На сегодня кластер является одним из реально работающих объединений подобного рода и примером плодотворного взаимодействия между министерствами и ведомствами. Его функционирование позволило реализовать слаженную совместную работу организаций академии наук, ВУЗов, промышленных предприятий. На сегодня уже сформированы 11 рабочих групп по наиболее актуальным, прежде всего для промышленных предприятий, направлениям деятельности.
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