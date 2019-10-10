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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САНТА БРЕМОР» НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ ПАСТУ ИЗ ФИЛЕ АТЛАНТИЧЕСКИХ РЫБ
13:55 10.10.2019

СП «Санта Бремор» ООО начало выпускать в Бресте пасту из филе атлантических рыб. Новинка «Атлантик Фиш» уже поступила в белорусские магазины, она предназначена для полноценного перекуса и помогает ввести рыбу в ежедневный рацион.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, при производстве пасты используют микс различных видов атлантических рыб. Основу продукта составляют тресковые рыбы – сайда и треска. Среди особенностей – особенная структура: технологи добились мягкой и нежной консистенции, но сохранили текстуру рыбного волокна.

Рыбная новинка выступает источником белка и производится без консервантов. В пасте сохранены полезные жирные кислоты, полноценный рыбный белок и витамины, которыми так богата морская рыба.

«Атлантик Фиш» представлен на полке тремя разновидностями, в том числе пастой исключительно из трески и сайды для любителей натурального вкуса белой рыбы. В двух других миксах состав расширили: в первую добавили лосось, во вторую – скумбрию. В сочетании с лососем «белая рыба» раскрывает его богатый вкус, а в сочетании со скумбрией – позволяет сбалансировать ее вкусовую насыщенность и дает легкую пикантность.

«Спрос на рыбные пасты быстро растет во всем мире. Потребители стали больше следить за своим рационом и переходят на полезный перекус: чаще используют творожные сыры, овощи, рыбные спреды и морепродукты. Предлагая рыбные новинки, мы вносим свой вклад в формирование культуры потребления рыбы и морепродуктов среди белорусов. Продукт соответствует тенденции правильного питания и производится из рыбного филе», – отмечают в компании «Санта Бремор».

Пасту «Атлантик Фиш» можно использовать для сэндвичей на завтрак или во время перекуса. Кроме того, ее можно добавлять во вторые блюда, такие как паста, пицца, картофель, а также в качестве начинки для пирогов.

Продукт выпускается в упаковке весом 140 граммов. Изображение на этикетке обыгрывает морскую тематику и отсылает к атлантическим водам, где, собственно, и выловлены входящие в состав пасты рыбы.

«Санта Бремор» входит в число крупнейших производителей рыбы в Восточной Европе. Основное производство расположено в Бресте, а всего компания выпускает более 1000 наименований продуктов в 13 основных категориях. Рыбную продукцию поставляют в 37 стран мира – от России до Новой Зеландии.
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