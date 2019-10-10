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ЭКОНОМИКА РБ


В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА МНОГИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
13:40 10.10.2019

Прокуратура Волковысского района выявила нарушения земельного и природоохранного законодательства в местных садоводческих товариществах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в товариществах «Ветеран», «Пралеска-2» в д. Бискупцы, «Литейщик», «Василек», «Задворанцы» в д. Задворенцы, «Пралеска» в д. Хатьковцы многие земельные участки не использовались по назначению и не обрабатывались длительное время. В итоге они поросли сорняками и дикой растительностью, в том числе золотарником канадским, распространение и численность которого подлежат регулированию.

Большинство земельных участков не было ограждено либо их ограждения имели значительные повреждения, что способствовало свободному доступу посторонних лиц.

В садовых товариществах не разрабатывали схемы обращения с отходами, не оборудовали места для их сбора, не устанавливали контейнеры для мусора и вторичных материальных ресурсов. Такая ситуация привела к образованию стихийных свалок бытового и строительного мусора. При этом их руководство не приняло достаточных мер для приведения земельных участков в должное состояние.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в Волковысский сельисполком, в котором потребовала устранить нарушения, обеспечить надлежащий контроль за деятельностью садоводческих товариществ, организовать работы по регулированию распространения и численности золотарника канадского.
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