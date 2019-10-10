|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА МНОГИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
13:40 10.10.2019
Прокуратура Волковысского района выявила нарушения земельного и природоохранного законодательства в местных садоводческих товариществах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в товариществах «Ветеран», «Пралеска-2» в д. Бискупцы, «Литейщик», «Василек», «Задворанцы» в д. Задворенцы, «Пралеска» в д. Хатьковцы многие земельные участки не использовались по назначению и не обрабатывались длительное время. В итоге они поросли сорняками и дикой растительностью, в том числе золотарником канадским, распространение и численность которого подлежат регулированию.
Большинство земельных участков не было ограждено либо их ограждения имели значительные повреждения, что способствовало свободному доступу посторонних лиц.
В садовых товариществах не разрабатывали схемы обращения с отходами, не оборудовали места для их сбора, не устанавливали контейнеры для мусора и вторичных материальных ресурсов. Такая ситуация привела к образованию стихийных свалок бытового и строительного мусора. При этом их руководство не приняло достаточных мер для приведения земельных участков в должное состояние.
По результатам проверки прокуратура внесла представление в Волковысский сельисполком, в котором потребовала устранить нарушения, обеспечить надлежащий контроль за деятельностью садоводческих товариществ, организовать работы по регулированию распространения и численности золотарника канадского.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
Курсы в банках
на 10.10.2019
Конвертация в банках
на 10.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте