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ЭКОНОМИКА РБ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЗГА ОБСУДЯТ 11 ОКТЯБРЯ В ИНСТИТУТЕ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ
12:52 10.10.2019
Международная конференция «Исследования мозга. Передовые достижения нейрофизиологии» состоится 11 октября в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в рамках конференции состоится круглый стол «Естественный и искусственный интеллект».
Тема искусственного интеллекта популярна. Ученые создают алгоритмы и программы, которые при их применении в роботах, иных устройствах позволяют решать множество задач быстрее человека. Например, именно искусственный интеллект помогает фактически мгновенно совершать сложнейший анализ гистологических особенностей в опухолевой ткани. Это важно для принятия решений хирургам во время оперативного удаления опухоли. С другой стороны, есть естественный интеллект. Возможности этого свойства ума человека слабо изучены до сих пор. Эти и другие проблемы будут в центре внимания участников конференции и круглого стола.
Организаторы мероприятия: Институт физиологии НАН Беларуси, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Центр мозга.
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