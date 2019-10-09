Рынок новой недвижимости Беларуси в какой-то момент начал не расти вверх, а наоборот – пошел на спад по количеству нового строящегося жилья.

По данным каталога новостроек Korter.by (бывш. Flatfy), еще в 2014 году был построен и сдан 51 жилой комплекс, а уже в 2015 году введено в эксплуатацию 128 новостроек и жилых комплексов. В 2016 году были сданы дома в 188 ЖК и это был пик по количеству нового построенного жилья, далее количество предложений пошло немного на спад. В 2017 году – 173 ЖК, а в 2018 году количество сданных новостроек упало до отметки 141.

В 2019 году, по прогнозам, должно быть построено еще немного меньше новых домов. Уже сданы дома и очереди у 79 жилых комплексов и в общей сложности строится еще 59 ЖК. Даже если все введут в эксплуатацию, это все же будет меньше, чем за последние несколько лет.

С наступлением осени и началом нового сезона достаточно активного поиска и покупки недвижимости цены в отдельных ЖК немного начали идти вверх. Квартиры в новостройках осенью обычно разбирают как горячие пирожки.

Самые дорогие в стране остаются новостройки в Минске. В среднем в столице по состоянию на конец сентября квадратный метр от застройщика стоил 2617,88 BYN ($1259,92). В Минской области в среднем цена квадрата значительно ниже – 1720,8 BYN ($828,2).

По районам Минска цены за м2 распределились так: Центральный – 2657,4 BYN ($1284,3); Заводской – 2586,4 BYN ($1250); Фрунзенский – 2352 BYN ($1114,1); Советский – 2709,8 BYN ($1309,6); Партизанский – 3432,7 BYN ($1659); Первомайский – 2746,2 BYN ($1327,2); Ленинский – 2379,5 BYN ($1150); Октябрьский – 2286,4 BYN ($1105); Московский – 2390,1 BYN ($1155,1).

Если рассматривать минимальную цену на новостройки, то в столице квадратный метр стартует от 2036 BYN ($985) в жилом комплексе «Минск Мир» в квартале «Мировых танцев», дешевле можно купить уже только за городом по цене от 930 BYN ($450) за квадрат.

В регионах цены за квадратный метр несколько ниже: Брест – 1649,3 BYN ($797,1); Витебск – 1318,9 BYN ($637,4); Гомель – 1191,6 BYN ($575,9); Гродно – 1377,2 BYN ($665,6); Могилев – 1383,02 BYN ($668,4).