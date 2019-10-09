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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ЧЕХИИ
12:14 10.10.2019

Экспозиция Made in Belarus представлена на 61-й Международной промышленной выставке MSV, которая проходит с 7 по 11 октября в Брно (Чехия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белинтерэкспо» БелТПП, в экспозиции Made in Belarus участвуют 14 предприятий – производители горнодобывающего, металлургического, литейного оборудования, композитных материалов, компонентов для машиностроения, электроники и измерительной техники.

ОАО «БАТЭ» представляет стартеры, генераторы, экологичные влагостойкие утеплители, ОАО «Белкард» – карданные валы, ОАО «БМЗ» – заготовки для железобетонных конструкций, Борисовский завод агрегатов – водяные и масляные насосы, Дзержинский экспериментально-механический завод – образцы металлоформ и металлоконструкций, ОАО «Руденск» – фонари и противотуманные фары.

На коллективном стенде концерна «Белнефтехим» Завод горного воска демонстрирует защитный воск и гидравлические масла, ОАО «Мозырский НПЗ» – бензины для применения в двигателях автомобилей любого типа, ОАО «Сейсмотехника» – мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин.

3 института Национальной академии наук Беларуси представляют более 100 разработок, включая электронную керамику, ювелирные вставки из искусственно выращенных изумрудов, защитные покрытия, заготовки для медицинских имплантатов.

Экспозиция организована выставочным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Чехии.

В рамках выставки состоялся форум «Бизнес-день Республики Беларусь», организатором которого выступают «Белинтерэкспо» и Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. На мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, председатель правления Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст, заместитель министра промышленности и торговли Чехии Эдуард Муржицки, представители деловых кругов двух стран.

61-я Международная промышленная выставка MSV объединяет более 1700 предприятий из 60 стран мира. Национальные павильоны представили Германия, Индия, Италия, Китай, Корея и Россия.
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