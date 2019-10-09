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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЦП ПРИ ПОДАЧЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУДЫ БЕЛАРУСИ ОБРАЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ E-COURT НАЧНЕТСЯ С 15 ОКТЯБРЯ
11:53 10.10.2019

При работе с сервисами «Электронное судопроизводство» (E-COURT) на интернет-портале судов общей юрисдикции с 15 октября запланирован ввод в тестовую эксплуатацию программного обеспечения технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, предоставляемая пользователям сервисов E-COURT возможность подачи документов, подписанных ЭЦП, обеспечит надежную идентификацию лиц, обращающихся в суд, создаст предпосылки для дальнейшего развития сервиса и формирования полноценного электронного дела в будущем.

С вводом в тестовую, а в последующем – в постоянную эксплуатацию ЭЦП отправка обращений в экономические суды посредством сервисов E-COURT будет доступна только с использованием ЭЦП.

Программное обеспечение технологии ЭЦП разработано для взаимодействия с универсальной системой доступа (УСД) РУП «Национальный центр электронных услуг». Это означает, что персональный компьютер пользователя должен быть настроен для взаимодействия с данной информационной системой.

Для подписания документов, направляемых в суд, необходимо приобрести ЭЦП. Информацию о порядке приобретения можно найти на сайте РУП «Национальный центр электронных услуг»

На рабочем месте пользователя с операционной системой Windows должен использоваться только браузер Internet Explorer версии не ниже Internet Explorer 11 с установленной актуальной версией криптографического программного обеспечения AVCSPBEL или AVCSP. Скачать актуальную версию указанного ПО можно на сайте ЗАО «АВЕСТ» или на сайте РУП «Национальный центр электронных услуг»

ПО предназначено для работы на ПЭВМ, функционирующей под управлением операционных систем Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10.

Перед началом работы с информационной системой необходимо настроить браузер Internet Explorer, выполнив следующие действия:

добавить адреса usd.nces.by и iusd.nces.by в список надежных сайтов: меню Свойства/Безопасность/Надежные сайты/Добавить;

зайти в меню Свойства браузера/Дополнительно, убедиться, что в разделе Безопасность снята отметка SSL 3.0 и установлены отметки TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2.

В период тестовой эксплуатации по возникающим вопросам просьба обращаться к консультанту управления информатизации и информационной безопасности Верховного суда Светлане Дым по телефону 375 17 308 25 48 или направлять свои предложения на e-mail: .

Для ввода в тестовую эксплуатацию программного обеспечения технологии ЭЦП необходимо провести ряд предварительных технических работ, ввиду чего с 10 по 14 октября включительно сервисы E-COURT будут недоступны.
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