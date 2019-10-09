Республиканская конфедерация предпринимательства и Центр политического анализа и информационной безопасности (Россия) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках семинара по вопросам неплатежей и способам взыскания задолженности с субъектов хозяйствования России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РКП, в семинаре приняли участие представители предприятий, имеющие нерешенные вопросы с субъектами хозяйствования России, государственных органов власти (министерств и ведомств), общественного сектора, комитетов по медиации и урегулированию экономических вопросов, СМИ.

В рамках семинара были представлены доклады председателя Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская Конфедерация предпринимательства» Владимира Карягина на тему «Экономические взаимоотношения России и Беларуси. Проблемы и перспективы», арбитражного управляющего, руководителя Союза арбитражных и антикризисных управляющих (Россия), к.э.н. Богдана Костанца, руководителя проекта Банкротчик.рф на тему «Взыскание долгов с российских предприятий. Практические аспекты», начальника управления страхования предпринимательских рисков Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» Евгения Воюша на тему «Страхование экспортных рисков с поддержкой государства».

В дискуссии приняли участие директора белорусских предприятий с проблемными вопросами, юристы, представители адвокатского бюро, Министерства по налогам и сборам Беларуси, Департамента по санации и банкротству Минэкономики, Миноблсполкома, Министерства спорта и туризма, Ассоциации предпринимателей Союзного государства и др.