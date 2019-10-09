ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НАН БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА"
10:52 10.10.2019

10-11 октября 2019 года в НАН Беларуси состоится Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства".

В мероприятии, организатором которого выступил Институт биоорганической химии НАН Беларуси, примут участие ученые и специалисты Беларуси и России, а также представители медицинских учреждений и фармацевтических предприятий страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, на конференции будут обсуждены такие важные проблемы, как: производство лекарственных препаратов, проблемы, методы и продукты современной технологии лекарственных веществ; технологии производства готовых лекарственных форм; современные методы анализа биологически активных веществ; доклинические и клинические испытания; токсикология; биоэквивалентность генерических лекарственных средств; клиническая фармакология, биофармацевтика и др.

Кроме того, будет организована выставка фармацевтической продукции организаций НАН Беларуси и отечественных производителей лекарств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
валюта курс
EUR 2.2737
USD 2.0708
RUB 3.1842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2737 +0.0006
USD 2.0708 +0.0012
RUB 3.1842 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2660 2.2730
USD 2.0600 2.0640
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 71.2000 71.5000
USD/RUB 64.7000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте