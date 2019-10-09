10-11 октября 2019 года в НАН Беларуси состоится Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства".

В мероприятии, организатором которого выступил Институт биоорганической химии НАН Беларуси, примут участие ученые и специалисты Беларуси и России, а также представители медицинских учреждений и фармацевтических предприятий страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, на конференции будут обсуждены такие важные проблемы, как: производство лекарственных препаратов, проблемы, методы и продукты современной технологии лекарственных веществ; технологии производства готовых лекарственных форм; современные методы анализа биологически активных веществ; доклинические и клинические испытания; токсикология; биоэквивалентность генерических лекарственных средств; клиническая фармакология, биофармацевтика и др.

Кроме того, будет организована выставка фармацевтической продукции организаций НАН Беларуси и отечественных производителей лекарств.