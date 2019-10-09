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ЭКОНОМИКА РБ
В НАН БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА"
10:52 10.10.2019
10-11 октября 2019 года в НАН Беларуси состоится Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства".
В мероприятии, организатором которого выступил Институт биоорганической химии НАН Беларуси, примут участие ученые и специалисты Беларуси и России, а также представители медицинских учреждений и фармацевтических предприятий страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, на конференции будут обсуждены такие важные проблемы, как: производство лекарственных препаратов, проблемы, методы и продукты современной технологии лекарственных веществ; технологии производства готовых лекарственных форм; современные методы анализа биологически активных веществ; доклинические и клинические испытания; токсикология; биоэквивалентность генерических лекарственных средств; клиническая фармакология, биофармацевтика и др.
Кроме того, будет организована выставка фармацевтической продукции организаций НАН Беларуси и отечественных производителей лекарств.
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