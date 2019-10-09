Белорусская железная дорога с 10 октября открывает продажу проездных документов на поезда международных линий № 39/40 Полоцк–Москва, № 96/95 Брест-Москва и с 25.10.2019 для поезда № 76/75 Гомель-Москва (с учетом группы Брест-Москва п.№ 676/76–75/675) в купейные вагоны и вагоны СВ с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, этот проект направлен на повышение привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижение тарифной нагрузки на пассажиров. Он реализуется совместно с ОАО «РЖД».

Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.

Пересчет коэффициента занятости мест в вагоне соответствующего типа и стоимости проезда осуществляется в online режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов.

Таким образом, система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования. Так, например, при оформлении проездного документа (билета) в купейный вагон по маршруту Минск-Москва отправлением 8 декабря 2019 года стоимость проезда со скидкой составит 108,73 руб.

При приобретении билета за 5 дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4% до 9%, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне.

При формировании стоимости проезда в указанных поездах в период применения динамического ценообразования не действуют скидки/надбавка в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидка 10% при одновременной оплате проезда в направлении «туда и обратно». Не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров.