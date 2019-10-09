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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
10:11 10.10.2019

На базе резидента СЭЗ «Гродноинвест» ГП «Конус» 26-27 сентября прошла международная научно-практическая конференция по перспективам развития горячего цинкования в Беларуси, России и Европе, в которой приняли участие представители администрации СЭЗ.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках мероприятия был проведен ряд семинаров и деловых встреч с компаниями-партнерами и представителями международных ассоциаций, специализирующихся на обработке металлов.

Участники обсудили новые тенденции в производстве линий горячего цинкования в мире на примере итальянской компании «Джимеко», новшества в производстве ванн горячего цинкования. Также участники конференции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и расширение экспортных поставок продукции ГП «Конус».

Завод «Конус» (Беларусь) предлагает услугу горячего цинкования металлоизделий для заказчиков из Беларуси, России и других стран СНГ, ближнего зарубежья. Выполняет цинкование крупногабаритных и длинномерных конструкций, дорожных отбойников, мачт освещения, кабеленесущих систем, изделий из тонколистового металла и т.д. Осуществляет доработку изделий перед цинкованием, упаковку оцинкованных изделий, доставку собственным транспортом.
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