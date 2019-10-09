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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЗРАБОТНЫХ МОГИЛЕВА ПРИГЛАШАЮТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
09:22 10.10.2019
Безработных Могилева приглашают получить профессию на курсах профессионального обучения, пишут «Могилевские ведомости» .
Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома, на организовываемых управлением курсах можно пройти обучение по следующим профессиям: оператор станков с программным управлением; машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми, козловыми кранами; швея; слесарь по ремонту автомобилей; электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; продавец; жиловщик мяса и субпродуктов; парикмахер; электромеханик по лифтам.
По окончании обучения выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда.
Для организации предпринимательской или ремесленной деятельности безработным предлагают пройти обучающий курс «Основы бизнес-планирования», после чего они имеют возможность получить и финансовую поддержку.
В период прохождения обучения выплачивается стипендия и предоставляется право на получение материальной помощи. По мере необходимости иногородним предоставляется общежитие.
Услуги по направлению на обучение предоставляются безработным бесплатно.
За справками обращаться в управление (ул. Космонавтов, 17, каб.15, тел. 41-88-10, 41-88-37).
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