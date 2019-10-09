Международная научно-практическая конференция «Машиностроение и металлообработка» пройдет 10-11 октября в Могилеве и Бобруйске.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, конференция посвящена перспективным технологиям машиностроения, механизации и автоматизации производственных процессов, металлообрабатывающему оборудованию и инструментальному обеспечению. Во время мероприятия будут рассмотрены вопросы материаловедения и технологий литья, методы моделирования в машиностроении, проблемы управления качеством продукции и подготовки специалистов-машиностроителей.

В конференции примут участие специалисты из 10 стран: Беларуси, России, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Турции, Китая, Индии, Японии. В их числе представители международных отраслевых организаций и деловых сообществ, зарубежных ведомств, курирующих вопросы промышленного развития, главы дипломатических миссий и торгово-экономических служб иностранных государств, а также руководители белорусских предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, приграничных стран и дальнего зарубежья, организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в сферах, соответствующих тематике мероприятия.

На площадках конференции пройдут деловые переговоры с представителями отечественных и иностранных компаний-производителей автокомпонентов, станков, металлообрабатывающего оборудования, технологической оснастки и сопутствующих товаров. Участникам устроят экскурсии на машиностроительные и металлообрабатывающие компаний Могилевской области, а также ознакомят с инвестиционным потенциалом и инженерно-транспортной инфраструктурой промышленных площадок региона.

Организаторами конференции выступают институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси, Белорусско-российский университет и администрация СЭЗ «Могилев».