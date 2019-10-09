Беларусь должна быть привлекательной точкой на туристической и деловой карте мира. Такое мнение прозвучало на совместном совещании представителей Национального аэропорта «Минск», Министерства спорта и туризма и Республиканского союза туристических организаций.

Как сообщает сайт РСТО, главные задачи, которые сегодня стоят перед нашим национальным аэропортом – улучшать качество обслуживания и увеличивать экспорт услуг. Это невозможно без расширения маршрутной сети и повышения привлекательности Беларуси для иностранных туристов. Выполнить эту задачу можно, только плотно сотрудничая с туристическими компаниями.

«Иностранные перевозчики готовы приходить в Беларусь, но, будем откровенны, они хотели бы разделить ответственность за загрузку с белорусской стороной. В частности, весной этого года представители нашего аэропорта встречались в Ганновере с руководством саудовского перевозчика Flynas. По итогам переговоров Flynas сообщил, что готов начать выполнение регулярных рейсов в Национальный аэропорт «Минск» и просит оказать содействие в продвижении белорусского направления для туристов из Саудовской Аравии, а также Саудовской Аравии – на белорусском рынке», – сказали представители Национального аэропорта.

По их словам, для иностранных туристов Саудовская Аравия – направление суперинтересное, но пока непростое. Долгое время страна была абсолютно закрытой для гостей-немусульман, но не так давно власти приняли решение выдавать туристические визы. Белорусские граждане также имеют возможность попасть в Саудовскую Аравию по туристической визе, а сама Саудовская Аравия входит в список стран, граждане которой могут приезжать в Беларусь по бизвизовому режиму через национальный аэропорт.

«Как перспектива – направление очень любопытное. Не менее интересен нашим компаниям прием саудовских туристов в Беларуси. Жители аравийского полуострова очень любят отдыхать в умеренном климате, у них большие семьи и они готовы прилетать на длительное время. Ну, и добавим, что это весьма платежеспособные туристы. Основной проблемой является то, что саудиты практически ничего не знают о Беларуси. Тут, конечно, огромное поле для работы. На совещании говорилось о том, что следующим шагом могли бы быть совместные переговоры нашего аэропорта, саудовской авиакомпании и представителей турбизнеса – белорусского и саудовского», – отметили представители Национального аэропорта.

В ходе совещания туркомпаниям были заданы прямые вопросы: какие направления можно было бы развивать с учетом тенденций нашего рынка и каких перевозчиков надо бы приводить в Беларусь – с тем, чтобы наращивать рынок авиационных перевозок, экспорт услуг, давать возможность иностранным туристам проще добираться в нашу страну и белорусам – активнее осваивать мир с помощью вылетов именно из национального порта? Надо отдать должное авиакомпании «Белавиа», благодаря которой национальный аэропорт «Минск» стал настоящим хабом, но постановка прямых рейсов по многим маршрутам пока невозможна – в связи с отсутствием в парке дальнемагистральных бортов.

Тут нас могли бы выручить иностранные перевозчики, обладающие нужными судами.

В частности, как сказал на совещании генеральный консул Таиланда в Беларуси, учредитель компании «Топ-Тур» Иван Чура, возможно, целесообразен был бы прямой рейс в Бангкок. С учетом статистики поездок белорусов в Таиланд в межсезонье можно ставить самолет раз в неделю с сентября по март. В этот период 15 тысяч белорусов отдыхают в Таиланде.

По словам руководителя компании «Тайм Вояж» Руслана Сегенюка, активно летают белорусские туристы в Доминикану, на Кубу, на Гоа, во Вьетнам. Это те направления, на которых мы «кормим авиаперевозчиков и аэропорты соседних стран – России, Украины, Литвы, Польши».

Одна из самых сложных тем для рынка наших перевозок – Америка, США. Американцы не готовы рисковать и не хотят ставить рейсы в Минск. Во-первых, потому что нас не знают. Во-вторых, у крупных перевозчиков своя политика – выполнять ежедневные рейсы, иначе направления им неинтересны, а ежедневный рейс ни в Нью-Йорк, ни в Вашингтон Минск, очевидно, не потянет.

По словам представителя компании «Виаполь» Сергея Быцкевича, явно активизировались туристы из Латинской Америки, они все чаще приезжают в Беларусь – но рассчитывать на прямое авиасообщение тут пока не стоит, это вопрос дальней перспективы.

Как заметили представители аэропорта, по-прежнему весьма перспективным выглядит китайский рынок. Напомним, что в настоящее время регулярным рейсом связаны Минск и Пекин. Востребованным направлением, по мнению экспертов, был бы Шанхай. По словам руководителей службы внешнеэкономической деятельности национального аэропорта, многие иностранные перевозчики с опаской входили на белорусский рынок, но затем смогли оценить правильность этого шага. В частности, «Узбекские авиалинии» в 7 раз нарастили свои объемы с момента прихода в Беларусь, а ведь поначалу высказывали опасения в целесообразности выполнения такой полетной программы.

Что касается ранее объявленных перспектив прихода на рынок иностранных перевозчиков, то известный арабский лоукост Fly Dubai готов летать в Беларусь, заминка возникла из-за известных проблем с бортом Boeing 737 MAX.

Текст меморандума с Wizz Air на полеты по маршруту Минск-Будапешт подписан, о чем громогласно заявила пресса, но до реальной полетной программы еще предстоит важная процедура – подписание документа авиационными властями. Когда это произойдет – неизвестно. Вообще, приход лоукоста в страну не такой очевидный шаг, как кажется. Белорусский потребитель от такого шага очевидно выиграет – цены билетов на бюджетных авиалиниях сходу бьют регулярных перевозчиков. Но не все знают, что лоукост-перевозчики дотируются – либо аэропортами, либо мэрией того города, куда летают. Дестинация должна иметь четкий прогноз по значительному увеличению потока туристов в страну –

чтобы дотировать подобные рейсы. Уверены ли в таком прогнозе наши власти – это проблема. Кто будет дотировать Wizz Air в Беларуси – пока этот вопрос также остается открытым.

Озабочен национальный аэропорт и тем, что происходит с испанским перевозчиком Vueling Airlines, который начал выполнять рейсы с июня 2013 года по маршруту Минск-Барселона-Минск в период летнего сезона. Цифры не утешают. На рейсах Vueling Airlines за 8 месяцев 2019 г. перевезено на 38,7% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2018 г. В 2019 году выполнение сезонных рейсов авиакомпанией начато только в июне, в то время как в 2018 году рейсы выполнялись уже в марте. Понятно, что авиакомпания испытывает трудности на белорусском рынке в связи с прекращением деятельности своего основного загрузчика – компании «Натали Турс». Но что дальше будет с Vueling Airlines в Беларуси? Если, как сказал на совещании глава компании Peace Tour Руслан Лобанок, в следующем летнем сезоне будет поставлен рейс «Белавиа» в Жирону, то «Вуэлингу» еще труднее придется с загрузкой.

В целом, перспективных направлений, стран, городов, пунктов прибытия, которые могли бы связывать Беларусь с остальным миром – огромное количество. Часто вопрос развития полетной карты упирается не в то, что белорусы хотели бы куда-то летать, а в то, что сама Беларусь должна быть привлекательной точкой на туристической и деловой карте мира. Этот вопрос, конечно, можно решать только совместными усилиями, занимаясь созданием белорусского национального турпродукта и его продвижением.