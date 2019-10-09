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ЭКОНОМИКА РБ


«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВЫЙ КОМБАЙН В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:44 09.10.2019

ОАО «Гомсельмаш» презентовало новый зерноуборочный комбайн

КЗС-3219КР «ПАЛЕССЕ GS3219» 4 октября на областном семинаре в Пензенской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представители завода «Гомсельмаш» – заместитель директора департамента региональных продаж Владимир Овсянников и генеральный директор дилерского центра ООО Торговый дом «Подшипник» в Пензенской области Сергей Губский рассказали о преимуществах нового инновационного зерноуборочного комбайна GS3219, а затем, в рамках деловой программы, гости семинара оценили работу машины в поле во время уборки кукурузы.

Функционал данного комбайна позволяет достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах. Это гарантирует низкую себестоимость зерна.

Система на базе бортового компьютера машины включает в себя огромный набор функций автоматического контроля, диагностики, регистрации, предупреждения и оповещения комбайнера о нештатных режимах работы. Также она позволяет вручную отрегулировать настройки для сбора и уборки различных культур.

Многократно проверенная двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед подачей на молотильный барабан доказывает свои преимущества и в комбайне GS3219. «Расчесывание» массы зубьями барабана-ускорителя делает ее поток абсолютно равномерным. В сочетании с большой скоростью, это обеспечивает не только быстрый и бережный обмолот, но и создает условия для высокой эффективности всех последующих процессов.

Роторные соломосепараторы обеспечивают высокую скорость прохождения массы между роторами и деками. Большая центробежная сила обеспечивает быстрое выделение зерна, что является одной из важнейших предпосылок высокой производительности комбайна.

Такие комбайны могут выйти на областные поля уже в 2020 году.
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